أعلن بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) موافقته على تمويل استراتيجية المناخ 2021-2025 لبلدية "بيسكارا" في إيطاليا باستثمارات تقدر بـ 35 مليون يورو بهدف تعزيز برامج إعادة التدوير وزيادة كفاءة الطاقة وإدارة النفايات الصلبة وتمويل شراء وسائل نقل صديقة للبيئة وتحسين كفاءة الطاقة في 55 مبنى عام بما في ذلك المدارس.

وقالت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، جيلسومينا فيجليوتي - في بيان للبنك - "إن تقديم خدمات إدارة النفايات عالية الجودة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المباني العامة هو أمر أساسي لحماية الصحة العامة وحماية البيئة وتعزيز التحول الأخضر وسياسات التماسك الاجتماعي للاتحاد الأوروبي".

من جهته، عبر رئيس بلدية بيسكارا، كارلو ماسي، عن سعادته بتوقيع الاتفاقية في وقت يستدعي العمل على تحقيق أهداف ورؤى القرن الحادي والعشرين للحفاظ على البيئة والرقمنة والحوكمة الرشيدة.

وأضاف أن الدعم الجديد يسهم في إنتاج 4 ملايين متر مكعب من الميثان الحيوي كل عام من خلال إعادة تدوير 50 ألف طن من النفايات سنويا في بلدية بيسكارا، بالإضافة إلى تطوير محطة فرز المواد القابلة لإعادة التدوير بطاقة معالجة تبلغ 30 ألف طن سنويا، مقارنة بنحو 8 آلاف طن في الوقت الحالي.