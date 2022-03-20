ترأس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف اجتماعا أمنيا بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس، ووكلاء الوزارة المساعدين والمديرين العامين المختصين، حيث تم بحث آلية العمل ومستوى التنسيق والجاهزية بين القطاعات الأمنية، مشددا على تطبيق القانون بمسطرة واحدة على الجميع.

واستعرض الوكلاء المساعدون خطط العمل الحالية والمستقبلية ومراحل التطور في التطبيقات التكنولوجية في جميع القطاعات والتأكيد على مواصلة العمل على تحديث المنظومة الأمنية.

كما تمت مناقشة منظومة كاميرات المراقبة الأمنية وتوزيعها في البلاد، ووجه الوزير النواف بضرورة تغطية جميع المناطق في المحافظات.

كما ناقش قضايا التعليم في اكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية، وتطوير آلية التدريب والتعليم وتعزيز المناهج الدراسية والمهارات الأمنية العلمية والعملية، وتسخير كل الإمكانات لرفع قدرات الطلبة.

وأصدر الوزير النواف توجيهاته بضرورة تكثيف الحملات والجهود الأمنية وضبط الخارجين على القانون والمخالفين، مشددا على أن المرحلة الحالية تتطلب الحيطة واليقظة.

ووجه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بضرورة إيجاد حلول عاجلة لكل القضايا العالقة في مختلف القطاعات.