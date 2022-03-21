يمكن أن تؤدي درجات الحرارة الأكثر برودة في الخريف والشتاء إلى جفاف فروة الرأس ما يسبب ظهور الكثير من القشرة. وإذا كنت تحارب قشرة الرأس في الوقت الحالي، فلا داعي للذعر، لأنه لا يمكن التحكم في الطقس، ولكن هناك عددا من الطرق التي يمكنك القيام بها لإصلاح حالة الجلد هذه. وتقترح اخصائية الشعر في «نيزورال»، ستيفاني سي خمسة تغييرات يجب إجراؤها للتخلص من قشرة الرأس:



ـ توقف عن الإفراط في الأكل: جميعنا عرضة للإفراط في تناول الطعام والحصول على كمية إضافية من الدهون خلال الأشهر الباردة، ولكن قد يؤدي ذلك إلى تفاقم قشرة الرأس. وقالت خبيرة الشعر إن محاولة عدم الإفراط في تناول الطعام مفيدة بشكل عام لصحة الجسم والشعر



ـ تناول غذاء متوازنا: يمكن للطعام الذي نأكله أن يكون له تأثير على صحة الشعر وفروة الرأس لأن العناصر الغذائية والمكملات الغذائية التي نحصل عليها من الطعام توفر اللبنات الأساسية لحالة شعرنا، وفقا لستيفاني. وقالت: «إن تناول الأطعمة الصحيحة سيشجع عدد الخلايا السليمة التي ينتجها الجسم. وإذا كانت عاداتك الغذائية تتغير بالفعل مع المواسم، فمن المحتمل أنك تتناول المزيد من الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة».



ـ استنشق بعض الهواء النقي: المشي في الهواء الطلق كل يوم مفيد لفروة رأسك بطريقتين: أولا، كما أوضحت ستيفاني، قد يعني تقليل ساعات النهار والمزيد من الوقت الذي نقضيه في الداخل أن أجسامنا لا تمتص الفيتامينات الصحيحة التي تحتاجها. ويعني الخروج من المنزل أنك ستحصل على ما يكفي من فيتامين D، وهو أمر مهم لعظامك وخلايا الدم والجهاز المناعي.



ـ لا تتراخ في غسل شعرك: يمكن أن يكون غسل شعرك عملا روتينيا، لكن لا أحد يريد شعرا دهنيا ومتسخا. وعدم غسل شعرك بالقدر الكافي يمكن أن يجعل قشرة الرأس أسوأ أو يتسبب في ظهور قشرة الرأس. وقالت ستيفاني: «يمكننا جميعا أن نشعر بالخمول وعدم التحفيز في هذا الوقت من العام، لذا حاول ألا تدع روتين غسل شعرك ينزلق لأن فروة رأسك ستخبرك بذلك قريبا».



ـ غيّر الشامبو الخاص بك: أفضل طريقة للسيطرة على قشرة الرأس ودرء نوبات أخرى هي استخدام شامبو جيد حقا.

عن «إكسبريس البريطانية»