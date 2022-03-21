القاهرة - خلود أبوالمجد



كشفت الفنانة لطيفة الكثير من أسرار حياتها الخاصة وعلاقتها بعائلتها، مؤكدة أن أكثر ما يسعدها هو العمل رغم صعوباته، وقالت: «بقدر ما يزداد الشغل أكون أكثر سعادة متجاهلة كل المشاكل التي تواجهنا أثناء العمل». وأضافت أن قاموسها في الحياة خال من الشعور بالندم والإحساس بعدم الرضا، مضيفة: «أنا إنسانة محبة للحياة وأرضى بكل ما يكتبه الله سبحانه وتعالى، بل أعمل جاهدة للحفاظ على كل ما أعطاه الله لي، فمثلا ربنا أعطاني صوت حلو أعمل دائما على الحفاظ عليه، وأعطاني صحة جيدة أمارس الرياضة وأتجنب التدخين والمدخنين للحفاظ عليها».



وأشارت لطيفة، خلال استضافتها في برنامج «AB TALKS» الذي يعرض عبر «يوتيوب»، إلى أن أكثر ما يهمها هو الحفاظ على عائلتها وأصدقائها المقربين، موضحة أنهم هدية من الله سبحانه وتعالى، ولذلك تسعى دائما لأن تكون بينهم وتحافظ على وجودهم في حياتها، لافتة إلى أنها تربت في أسرة من طبقة متوسطة، لكنها أسرة تحب الحياة والفن، وقد ساعدها ذلك على تحقيق حلمها وتنمية موهبتها منذ الطفولة. وأضافت: «شقيقي كان يصطحبني معه دائما لحضور حفلات كبار النجوم في قرطاج مثل ديميس روسوس وغغوش، وغيرهما من نجوم الغناء في العالم». ولفتت لطيفة الى أن والدتها مازالت تتعامل معها كرقيب على كل أعمالها، وتشاركها في اختيار الأغاني الجديدة، موضحة أن والدتها كانت تحفزها منذ الطفولة، ومازالت تدعمها الى اليوم، وكشفت عن أنها عندما تعرضت لأزمة صحية وتلقت 40 حقنة كانت والدتها بجانبها طوال الوقت، واعتبرت أن والدتها هي الرقابة الذاتية عليها.



وعن الحب والزواج، قالت لطيفة إنها تزوجت مرة واحدة واعتبرتها تجربة جميلة بحلوها ومرها، ولكنها قررت أن تسخر حياتها للفن، مشيرة إلى أن الفنان الذي «يتمرمط» في بداياته الفنية يبدع ويصبح أكثر نجاحا.