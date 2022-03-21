القاهرة - محمد صلاح



قالت الفنانة هند صبري عن حقيقة خلافها مع الفنانة فريال يوسف، خلال لقائها ببرنامج «The Insider بالعربي»: «معنديش مشكلة مع حد ولا ضغينة له، وكله عارف إني مبحبش يكون في سيرة مشاكل بيني وبين أي حد، لأن أنا في حالي، بشتغل وبروح، معنديش وقت أو طاقة للمشاكل وإثارة المشاكل». وكانت فريال يوسف قد كشفت عن خلافها مع هند صبري، خلال حلولها ضيفة على برنامج «واحد من الناس»، حيث قالت: «خلافي مع هند صبري حدث بسبب موضوع شخصي وانتهى بالنسبة لي».



ورفضت فريال الحديث عن سبب خلافها مع هند وعبرت عن محبتها واحترامها لابنة بلدها تونس، بالقول: «كنت أتمنى تكلمني وتتواصل معايا وتفهم وجهة نظري، هي زميلتي وجارتي في تونس وفي مصر أيضا بمنطقة المعادي، وحضرت زفافها، وأنا لا أستطيع الاتصال بأحد وأقوله أنا زعلانة منك».