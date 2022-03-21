ليلى الشافعي



أكد وزير الأوقاف عيسى الكندري أن مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم تعتبر حدثا دينيا واجتماعيا مهما «نحتفل به كل عام».



جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير الكندري في حفل نظمته أمانة الأوقاف لتكريم عدد من حفظة القرآن في مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده الرابعة والعشرين (اطمئن) التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.



وقال إن المسابقة انطلقت عام 1997 وشارك فيها أكثر من 35 ألف متسابق ومتسابقة وخرجت نحو أربعة آلاف فائز وفائزة مثلت شريحة كبيرة منهم الكويت في المسابقات الإقليمية والعالمية.



وأضاف الكندري أن أمانة الأوقاف تقوم بجهد رائد ومتميز في خدمة كتاب الله تعالى وتشجيع التنافس على حفظه وتجويده لتخريج الحفظة المتميزين الذين يحفظون القرآن في قلوبهم وينشرون مبادئه السمحة في المجتمع. من جهته، قال الأمين العام للأمانة العامة للاوقاف بالإنابة صقر السجاري في كلمته إن المسابقة أقيمت في مسجد الدولة الكبير وضمت نخبة من أبنائنا وبناتنا بمشاركة 1939 متسابقا ومتسابقة يمثلون 42 جهة خيرية.



وذكر السجاري ان عدد الفائزين فيها بلغ (226) فائزا وفائزة في مختلف شرائح وفئات المسابقة. وحصل (14) منهم على نسبة 100% (اثنان من الرجال واثنتا عشـرة فائزة من النساء).



وجاء ترتيب الجهات الفائزة في المسابقة كالتالي:



٭ أولا: درع التفوق العام: حصلت عليها (جمعية بيادر السلام الخيرية).



٭ ثانيا: الدرع الذهبية: حصلت عليها (وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية).



٭ ثالثا: الدرع الفضية: حصلت عليها (مبرة المتميزين لخدمة علوم القرآن والعلوم الشرعية).



٭ رابعا: الدرع البرونزية: حصلت عليها كل من: (جمعية الإصلاح الاجتماعي) و(مبرة دشتي الخيرية) و(جمعية الماهر بالقرآن الكريم وعلومه).



وشكر السجاري صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد على رعايته للمسابقة ونعاهد سموه بأن تواصل الأمانة العامة للأوقاف جهودها في استمرار المسابقة وتشجيع التنافس على حفظ كتاب الله، كما شكر المتابعين والمتسابقات والمحكمين والمحكمات وكل من ساهم في نجاح المسابقة.