يوسف غانم



بمــنافســات قـــوية ومشاركة كبيرة من هواة الصيد وعشاق البحر استهلت لجنة التراث البحري في النادي البحري الرياضي الكويتي أول أنشطتها للموسم الحالي بإقامة بطولة النادي البحري الثالثة المفتوحة لصيد السكن والجنعد والضلعة والدويلمي، وحقق فيها حمد راشد أمان المركز الأول والجائزة الكبرى ومقدارها 1500 دينار، وذلك بمجموع 36.300 كغم، وجاء ثانيا عبدالله أشكناني بـ 32.600 كغم وجائزته 1000 دينار، وثالثا أنور عبدالمنعم رمضان بـ 26 كغم وجائزته 750 دينارا، ورابعا يعقوب يوسف الجاسم بـ 25.900 كغم وجائزته 500 دينار، وخامسا أنور سعد الديحاني بـ 24.200 كغم وجائزته 300 دينار، وسادسا عمر عبداللطيف الطاهر بـ 24 كغم وجائزته 250 دينارا، وسابعا علي محمد كارون بـ23.400 كغم وجائزته 200 دينار.



وقام كل من عضوي مجلس الإدارة محمد أبو القاسم رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام وعلي الشمالي رئيس لجنة الزوارق السريعة و«الويك بورد» بتوزيع الدروع والجوائز المالية المقدمة من الهيئة العامة للرياضة على الفائزين.



وكانت البطولة قد بدأت مع فترة شروق الشمس حتى الغروب من يوم أمس الأول السبت بإشراف مشرف عام لجنة التراث البحري في النادي النوخذة حامد السيار ومشاركة اللجنة التنظيمية التي ضمت عددا من نواخذة الغوص قد اشترط فيها صيد السمك وبطريقة الجر وما يسمى بالعامية (التشخيط والجقنق) أو بواسطة الكاست (اللفاح) على أن تتم المتابعة عن طريق «الأونلاين» مع التزام المشاركين بتصوير حالة الصيد بدءا من مرحلة وجود السمك في الماء حتى رفعها داخل القارب ومن ثم تصوير السمكة مع كافة الأفراد المتسابقين الموجودين في القارب ودون أي انقطاع للتصوير.



وأشار السيار إلى أن البطولة شهدت مشاركة واسعة من الصيادين وتمت عملية الفرز والوزن بعد تسليم كميات الصيد، فيما أشاد بالدعم الكبير المقدم من الهيئة العامة للرياضة وجهود أعضاء اللجنة المنظمة، وبما حظيت به البطولة من اهتمام وتشجيع من قبل مجلس إدارة النادي.