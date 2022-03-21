عبدالعزيز الفضلي



عقد مجلس إدارة جمعية الكشافة الكويتية اجتماعه الأول بعد إعادة تشكيله برئاسة النائب د.عبدالله محمد الطريجي، وتم خلاله توزيع المناصب التنفيذية للجمعية بالتزكية لأول مرة في تاريخ الجمعية، حيث تم اختيار حسين المقصيد نائبا للرئيس وإبراهيم العيد أمينا عاما ود.بدر العلاطي أمينا عاما مساعدا، وهاني القطان أمينا للصندوق، ود. حمد العسلاوي أمينا مساعدا للصندوق.



وتضمن الاجتماع مناقشة الخطة المستقبلية للجمعية وكذلك تكليف لجنة بتشكيل 10 لجان للعمل في أنشطة الجمعية المتنوعة بهدف الارتقاء بالحركة الكشفية الكويتية.