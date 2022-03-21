أعلنت وزارة النفط عن افتتاح مبنى الوزارة التابع لبرنامج الشؤون الفنية في مدينة الأحمدي أمس، وذلك تحت رعاية وحضور وكيل وزارة النفط الشيخ د.نمر فهد المالك الصباح وحضور وكيل وزارة النفط المساعد للشؤون الفنية م.خالد الديين.



وقالت وزارة النفط في بيان صحافي، إن مبنى وزارة النفط في مدينة الأحمدي سيحقق قفزة نوعية في بيئة الأعمال المشتركة بين الوزارة وشركة نفط الكويت، والمتمثلة في المحافظة على مصادر الثروة البترولية من خلال تعزيز التواصل المباشر والميداني مع المختصين في شركة نفط الكويت.



وخلال حفل الافتتاح، قال الشيخ د.نمر الصباح، إن تواجد موظفي وزارة النفط في المبنى الجديد بعد افتتاحه من جديد سيعمل على تمكين المناقشة الفنية والميدانية لخطط وأهداف العمليات البترولية في الكويت وفهم الواقع ومؤشر للمتغيرات الديناميكية المستمرة وآثارها على العمليات الفنية الحالية وإدراك وفهم التحديات البترولية والعمل على وضع الحلول الفنية القابلة للتطبيق.



وأشار إلى أن مبنى وزارة النفط سيعمل على مناقشة تحديات الأعمال القائمة بين الوزارة وشركة نفط الكويت من خلال تذليل المصاعب التي تواجهها من خلال مناقشة وتنفيذ الحلول الممكنة بأسرع وقت ممكن، وصقل المهارات الفنية واكتسابا للخبرات الفنية والميدانية من قبل كوادر الوزارة تحقيقا للارتقاء بالعنصر البشري الفني، والتأكيد والاطلاع على تطبيقات التكنولوجيا البترولية وأحدث الممارسات الصناعية والابداعات الجديدة في مجال النفط والغاز.



وشدد على ان وزارة النفط ستعمل على التعاون في مجال الدراسات والأبحاث من خلال المشاركة المشتركة في الأوراق والأبحاث الفنية مع المختصين في شركة نفط الكويت تحقيقا لإبراز مكانة ودور الكويت البترولي في المحافل الدولية والنهوض بمجالات التعاون مع الشركة وتسريع الخطى نحو تنفيذ خطط التحول الرقمي وتدفق البيانات وميكنة الأعمال المشتركة.



من جانبه، قال م.خالد الديين إن وزارة النفط سيكون لها دور كبير خلال الفترة المقبلة في حضور ورش عمل نقل المعرفة والعصف الذهني الفنية في المجالات البترولية تحقيقا للوصول للنماذج المثلى الفنية للتطبيق وتبادل الخبرات والتجارب المستفادة، بالإضافة إلى تناغم الجهود المبذولة عبر التنسيق والاجتماع الدوري المشترك مع المختصين في الإدارات المختلفة من الجانبين والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف المنشودة.