تقديرا لجهوده المتفانية على مدار الأعوام، ومستوى أدائه القيادي الرفيع خلال فترة توليه منصب نائب مدير عام، أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن ترقية فراس الدارمي إلى منصب مدير عام إدارة الموارد البشرية في البنك، حيث يعتزم الدارمي، ومن خلال منصبه الجديد، تولي مسؤولية تعزيز قسم الموارد البشرية، وذلك عبر قيادة فريق العمل التابع لإدارته نحو تنفيذ سياسات وخطط KIB الاستراتيجية التي تهدف إلى الاستثمار الناجح في رأسمال البنك البشري وتحسين إمكانيات كوادره الوطنية، ليصبح البنك الوجهة المفضلة للباحثين عن العمل في سوق الكويت. وأوضح KIB في بيانه أن خبرات الدارمي الاستثنائية في مختلف المجالات المتعلقة بالموارد البشرية قد أسهمت بشكل كبير منذ انضمامه إلى البنك في ترقية مستوى عملياته التشغيلية وخدمته للعملاء وغيرها من الأعمال، وذلك من خلال قدرات الدارمي المتميزة وكفاءته المهنية العالية في تنظيم وإدارة التدريب والتطوير، واستقطاب وإدارة المواهب، إضافة إلى علاقات وشؤون الموظفين وعمليات التوظيف.



وشغل الدارمي - ولمدة 11 عاما قبل تعيينه في KIB - منصب مساعد المدير العام في مجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان، مشاركا عددا من الجهات الاستشارية العالمية البارزة في أعمالها المرتبطة بمجال الموارد البشرية، كما شغل منصب شريك أعمال الموارد البشرية ومدير إدارة المواهب في بنك الكويت الوطني.



وبهذه المناسبة، يسر KIB أن يرحب بانضمام الدارمي رسميا إلى فريق الإدارة العليا للبنك، ويمنحه ثقته الكاملة في تعيين مهاراته وخبراته الواسعة لتحقيق أهداف البنك ومساعيه، والتي تعتبر بمنزلة قيمة مضافة لفريق عمل الموارد البشرية والبنك بشكل عام.