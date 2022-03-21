ضمن مساعيه المتواصلة لتمكين الشباب، وترسيخاً لدوره باعتباره الوجهة المفضلة للعمل في القطاع المالي الكويتي، شارك بنك الخليج في معرض التوظيف (KTech)، الذي نظمته كلية الكويت التقنية، تحت شعار «وياك طول الطريج» خلال الفترة من 15 إلى 16 مارس الجاري.



وسلط ممثلو بنك الخليج خلال مشاركتهم في المعرض الضوء على طبيعة العمل المصرفي التي يجسدها البنك، وقدموا شرحا تفصيليا عن آليات العمل والفرص الوظيفية المتاحة لحديثي التخرج، كما قاموا بإجراء المقابلات الشخصية للطلبة المتقدمين.



وبهذه المناسبة، قالت مدير عام إدارة الموارد البشرية في بنك الخليج سلمى الحجاج: تأتي مشاركة بنك الخليج في معرض كلية الكويت التقنية هذا العام، ضمن جهودنا المتواصلة في دعم الكوادر الكويتية الشابة والعمل المستمر على تطوير إمكاناتهم، وفي إطار مساعيه لترسيخ مكانته كبنك المستقبل، وضمن استراتيجيته لعام 2025، يحرص «الخليج» على استقطاب المواهب الشبابية في مختلف المجالات، باعتبارهم الجيل القادر على التماهي مع لغة العصر ومسايرة الابتكارات والتطور التكنولوجي المتسارع في القطاع المصرفي محليا وعالميا.