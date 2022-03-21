اختارت مجموعة زين شركة هواوي العالمية لتسريع الانتقال من شبكة الجيل الرابع 4G، إلى شبكة الجيل الخامس 5G التي ستشمل أيضا تقنية الجيل الخامس G5.5، حتى توفر قائمة خيارات أفضل تعتمد على أحدث الابتكارات التكنولوجية، ومواكبة التحولات الرقمية والتطبيقات التي تقدمها تقنية الجيل الخامس لمختلف المجالات والقطاعات.



وقامت مجموعة زين بتوقيع اتفاقية التعاون خلال فعاليات مؤتمر الاتصالات العالمي MWC في برشلونة، حضر حفل التوقيع الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في مجموعة زين نواف الغربللي، والمدير التنفيذي للشبكات في مجموعة زين محمد المرشد، ورئيس خط منتجات هواوي اللاسلكية يانغ تشوبين، ورئيس علاقات مجموعة زين الدولية لدى «هواوي» ريكو لين، وستدعم هواوي من خلال هذا التعاون مجموعة زين في تحسين بنية شبكاتها لتوسيع إمكانات وحلول تقنية الجيل الخامس، وفتح آفاق أوسع أمام خدمات إنترنت الأشياء.



جدير بالذكر أن مجموعة زين وشركة هواوي سيعملان معا لاستكشاف حالات استخدام جديدة، وتحديد المعايير التقنية المناسبة لنشر الجيل الخامس بما يتماشى مع احتياجات القطاع وبحسب أولويات كل سوق، بما يسهم في تطوير الأعمال وتعزيز سلسلة القيمة وتوحيد المعايير المتبعة، وسيفتح هذا الاتفاق الفرصة أمام التعرف على سيناريوهات جديدة في هذا المجال، منها نقاط الاتصال المركزي لشبكات النطاق العريض المتنقلة، والاتصال في الوقت الفعلي لشبكات النطاق العريض المتنقلة، والاتصال والاستشعار المتناسقين.



وقال الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في مجموعة زين نواف الغربللي: تهدف زين إلى توفير تجربة متقاربة، وسلسة لقاعدة العملاء على شبكة الجيل الخامس، لذلك ستلعب التقينات الحديثة التي تقدمها شركة هواوي دورا كبيرا في انتقال وترقية تجربة عملائنا إلى تقنية الـ G5.5، وما تقدمه من ابتكارات تكنولوجية، وخدمات ذكية.



وأكد الغربللي قائلا: إن ترقية الشبكات يتطلب بدوره ضرورة الإسراع نحو تبني المزيد من الخدمات الرقمية الجديدة، لذا تعمل مجموعة زين مع شركائها في مجالات التكنولوجيا على توفير أحدث التقنيات لحلول الذكاء الاصطناعي، والخدمات الرقمية التي تواكب التحولات التكنولوجية.



من ناحيته، قال رئيس خط منتجات هواوي اللاسلكية يانغ تشوبين: تلتزم شركة هواوي بصفتها مزودا عالميا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقنيات الشبكات، بدعم مجموعة زين لتحقيق استراتيجيتها الهادفة إلى توفير تجربة متقاربة سلسة لقاعدة عملائها، إذ تعد شركة زين من أعلى الشركات في المنطقة من حيث نسبة حركة البيانات على شبكة الجيل الخامس مقارنة مع الجيل الرابع، حيث تعد من المشغلين الرائدين في أسواق الشرق الأوسط.