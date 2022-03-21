بستكي: أصبحنا محل ثقة وكالات السيارات والدراجات النارية في السوق المحلي

صديق: الوجهة المثلى للعلامات العالمية والصوت الموثوق به في قطاع السيارات

الزعابي: «التجاري» يقدم عروضه وخصوماته المميزة على القروض الاستهلاكية

المصيبيح: «زين» في مقدمة الداعمين الرئيسيين للمعرض منذ انطلاقته

بوخمسين: «التجاري» يسعى للمساهمة في تقديم قيمة مضافة لقطاع السيارات



تنطلق فعاليات معرض الكويت للسيارات 2022، للسنة العاشرة على التوالي من 23 مارس حتى 1 أبريل المقبل في «360» برعاية وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى، وستفتتح مجموعة أسامة بستكي العالمية للتجارة العامة والمقاولات، فعاليات المعرض الأربعاء 23 الجاري في «360» بحضور حشد من سفراء الدول المصنعة وممثلي وكالات السيارات العالمية المشاركة في الحدث، بالإضافة إلى كبار الشخصيات وممثلي الصحافة والإعلام والرعاة.



ويعتبر معرض الكويت للسيارات أضخم حدث سنوي للسيارات في البلاد، ويشهد مشاركة أشهر الأسماء التجارية العالمية من خلال الوكالات المعتمدة محليا، لعرض كل طرازات السيارات الجديدة للعام 2022، ويشهد كشف الغطاء عن بعض أهم موديلات السنة للمرة الأولى في السوق الكويتي.



وتطرح الوكالات إصداراتها الجديدة للعام 2022، للزوار، بحيث يضم المعرض أكثر من 150 سيارة ودراجة نارية من أكبر وأفخم الموديلات العالمية لأكثر العلامات التجارية شهرة في صناعة السيارات من الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا واليابان والصين وكوريا تحت سقف واحد، والتي تستعرض أحدث ما توصل إليه هذا القطاع.



وسيشهد المعرض كشف الغطاء عن مجموعة من أحدث موديلات السيارات لعام 2022، والتي سيتم عرضها للمرة الأولى في الكويت حصريا في فعالياته.



وبهذه المناسبة، أعرب الرئيس التنفيذي في مجموعة أسامة بستكي العالمية للتجارة العامة والمقاولات، أسامة بستكي عن سعادته بعودة المعرض مرة أخرى، بعد توقفه لعامين بسبب جائحة «كورونا»، لافتا إلى أن تنظيم الفعاليات يتزامن مع عودة الحياة إلى طبيعتها في الكويت، مؤكدا حرص الشركة على اتباع جميع الإرشادات الصحية المطلوبة من قبل الجهات المعنية في البلاد.



وأكد بستكي فخره بثقة وكلاء السيارات بفعاليات المعرض، لافتا خلال الإعلان عن فعاليات المعرض الى أن «الكويت للسيارات» هو المعرض السنوي الوحيد في الكويت والذي يقام على أساس توفير أرضية ثابتة سنويا، يستطيع خلالها العملاء من المواطنين والمقيمين في البلاد، اختيار الموديلات الأنسب لاحتياجاتهم تحت سقف واحد.



وشدد بستكي على السعي لتوسيع المعرض عاما بعد عام، بدعم ورعاية الشركاء الإستراتيجيين والمشتركين من الوكالات المحلية، خصوصا بعد التماس ثقة الزوار بالسيارات المطروحة ورغبتهم في الشراء والتي كانت واضحة في ارتفاع مبيعات المعرض سنويا في الأعوام الماضية، مرجحا استمرار النجاح هذا العام، في ظل العروض الحصرية االتي سيتسابق الوكلاء على تقديمها حصريا، بدءا من انطلاقة الفعاليات يوم 23 الجاري حتى بداية أبريل المقبل.



وذكر أنه تم تخصيص البهو الرئيسي في «360»، وممرات المجمع في الدور الأرضي لمعرض «الكويت للسيارات» بمساحة تزيد على 6000 متر مربع، بالإضافة إلى عدة مواقع داخلية مميزة لتعرض الوكالات العلامات التجارية التي تمثلها بطريقة محترفة.



مستوى محترف



في سياق متصل، أعرب مدير عام إدارة التأجير المتخصص في «360»، إسماعيل صديق، عن سعادته بالمستوى المحترف لمعرض الكويت للسيارات 2022، لاسيما أن الوكالات في الدولة تترقب هذا الحدث سنة تلو الأخرى للكشف عن طرازاتها الجديدة للمرة الأولى، وأرجع ذلك إلى ثقة الشركات المشاركة بمهنية المنظمين و«360» على حد سواء، والنجاح المبهر الذي يحققه كل عام.



وأضاف أن المعرض يمثل الوجهة المثلى للعلامات التجارية العالمية، ويعتبر الصوت المسموع والموثوق به في قطاع السيارات، كونه يلبي شغف محبي القيادة ويخلق بيئة مميزة تحفز فرص المبيعات والتسويق لدى المشاركين.



شريك إستراتيجي



من جهته، أكد مدير عام قطاع الخدمات المصرفية للافراد بالوكالة في البنك التجاري الكويتي، عبدالعزيز صالح الزعابي، حرص البنك على أن يكون الشريك الإستراتيجي لمعرض الكويت للسيارات، الذي يعتبر أضخم حدث سنوي للسيارات في البلاد والمعرض الأهم في القطاع.



وذكر أن مشاركة «التجاري» تأتي ضمن إطار حرصه على تقديم خدماته والعروض والخصومات المميزة في مجال القروض الاستهلاكية لشراء السيارات لرواد المعرض، لافتا إلى أنه سيوفر خلال الفعاليات، أفضل العروض التسويقية، إلى جانب باقة من الخدمات الائتمانية المتميزة حسب الإجراءات والضوابط.



وذكر أن جناح «التجاري» يشهد على مدى أيام المعرض، حضور موظفي إدارة التسويق والمبيعات التابعة لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد، لتعريف رواد وزوار المجمع بعروض قروض السيارات.



في سياق متصل، قالت رئيسة إدارة التسويق في البنك التجاري الكويتي، بدور منصور بوخمسين إن البنك يسعى دائما إلى تقديم افضل الخدمات والخصومات المميزة لعملائه، من خلال التعاون مع العديد من الجهات والشركات التي توفر منتجات وخدمات ومزايا رائعة وفريدة.



وأضافت ان البنك سيقدم خلال المعرض عرضا خاصا لقروض السيارات لجميع الرواد، سواء من عملائه أو من عملاء البنوك الأخرى الراغبين في شراء سيارة.



وأفادت بوخمسين بأن الخصم يصل الى 1000 دينار مع جميع وكالات السيارات المشاركة في المعرض عند شرا ء السيارة عن طريق قروض «التجاري»، لافتة إلى إمكانية الحصول على قرض حتى 25 ألف دينار من دون فائدة ولفترة سداد تمتد لـ 5 سنوات لشراء أي سيارة.



مبادرات مبتكرة



من ناحية ثانية، أعرب مدير إدارة العلاقات الخارجية والداخلية في شركة زين للاتصالات حمد المصيبيح عن سعادته برعاية الشركة لفعاليات المعرض، الذي يعود بعد غياب بسبب «كورونا»، مؤكدا سعي الشركة إلى تشجيع مختلف المبادرات المبتكرة التي تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الدولة، الأمر الذي تلعب شركات القطاع الخاص الكويتي دورا رئيسيا في إنجاحه.



وأضاف ان هذا المعرض يعد الأكبر من نوعه على مستوى الكويت، وأن الدليل على ذلك يكمن في النجاح الكبير الذي حققه في دوراته السابقة، مبينا أن «زين» كانت في مقدمة الداعمين الرئيسيين له على مدى السنوات السابقة، وآخرها النسخة الأخيرة منه مطلع العام 2020.



وشدد المصيبيح على أن المعرض الضخم سيوفر فرصة رائعة للزوار وعشاق السيارات، للتعرف على آخر ما توصل إليه أكبر صناع المركبات من الشركات العالمية، والتعرف على كل ما هو جديد من أحدث التقنيات التي سيقدمها المشاركون.