توجد عبوات تحمل تسعيرة 250 فلساً وعبوات أخرى من نفس المنتج مسعرة بـ 285 فلساً



عاطف رمضان



قال رئيس فريق طوارئ العاصمة في وزارة التجارة والصناعة حامد الظفيري لـ "الانباء" ان المفتشين لدى الوزارة قاموا بتحرير محضر ضبط لإحدى الجمعيات التعاونية خلال جولاتهم التفتيشية، وذلك لوجود سعرين مختلفين على نفس المنتج، مشيرا الى ان احدى العبوات مسعرة بـ ٢٥٠ فلسا وعبوة اخرى من نفس المنتج تحمل تسعيرة ٢٨٥ فلسا وذلك يعتبر مخالفة صريحة.



واضاف الظفيري ان القصد من ذلك ايهام المستهلك بنزول السعر وعند شراء المنتج عند الكاشير يفاجأ بأن السعر اعلى من السعر المعلن.



ولفت الى انه تم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الجمعية.



وأشار الى ان المفتشين لدى الوزارة يقومون بدورهم من خلال متابعة توافر السلع والمنتجات في الاسواق المحلية وفي الوقت ذاته ألا يكون هناك ارتفاع مصطنع للاسعار او اخفاء بضاعة او تخزينها بقصد الاحتكار ورفع الاسعار بطرق غير مبررة، مؤكدا ان مثل هذه الطرق غير الشرعية يتم تحويلها الى النيابة التجارية لتطبيق القانون.

وبين ان العقوبات قد تصل الى اغلاق المحل او المنشأة.