أسفرت فعاليات بطولة الكويت المفتوحة الأولى لرياضة التجديف (الأرجوميتر) التي نظمتها لجنة الشراع والتجديف والكاياك في النادي البحري بالتعاون مع قطاع الرياضة للجميع في الهيئة العامة للرياضة في ساحة من ساحات أسواق المباركية، عن فوز حسين أيمن بالمركز الأول لفئة الرجال وجاء ثانيا عبدالله حسين عبدالله وثالثا أحمد علي العميري ورابعا عبدالرحمن الفضل وخامسا عبداللطيف مال الله، فيما حققت سفيتلانا نيكولاتيفا المركز الأول في فئة النساء وجاءت كريمان سعيد ثانية وإيمان حسني جميل ثالثة وسعاد بدر الفقعان رابعة وفاتن فائق ميرزا خامسة.



وأقيمت مراسم تتويج الفائزين بحضور مدير قطاع الرياضة للجميع حامد الهزيم، ورئيس لجنة الشراع والتجديف والكاياك في النادي البحري أحمد الفيلكاوي الذي أشاد بالتعاون الكبير القائم بين النادي وقطاع الرياضة للجميع، وما حظيت به البطولة من مشاركة واسعة هي الأكبر على مستوى بطولات التجديف المحلية وشارك فيها 103 لاعبين ولاعبات من الجنسين ومن مختلف الأعمار السنية، وقد أقيمت في ساحة أسواق المباركية في إطار فتح المجال لإقامة البطولات الرياضية في الأماكن العامة التسويقية ولتعزيز مجالات الترويح والترفيه للحضور العام.