فاز الذلول «قمة» العائد لعبدالهادي مانع بكأس النادي الكويتي لسباقات الهجن الـ 22 المخصص للقايا أبكار في السباق الذي جرى على مسافة 4 كيلومترات، كما فاز الذلول «مرضيه» ملك بدر علي العتيبي بكأس النادي الثاني المخصص للقايا أبكار، كما شهدت بقية الأشواط تنافسا ساخنا بين العديد من الذلول المشاركة التي أسفرت عن فوز الذلول «رياضي» لعبدالهادي مانع العجمي بالشوط الثاني والذلول «سياف» لكرم الرفيعي بالشوط الرابع والذلول «شناح» لحمد صالح بالشوط الخامس والذلول «وهاجه» لناصر سعود بالشوط السادس والذلول «مسكت» لفهد عبدالهادي بالشوط السابع والذلول «مصيونه» لربيح فراج العجمي بالشوط الثامن والذلول «نورة» لزايد مجدل بالشوط التاسع.