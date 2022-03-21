انفرد أتلتيكو مدريد بالمركز الثالث ووضع ضغطا على شريكه السابق برشلونة الذي خاض الكلاسيكو امام غريمه التقليدي ريال مدريد الأحد، وذلك بحسمه ديربي العاصمة أمام جاره ومضيفه رايو فايكانو 1-0 في المرحلة الـ 29 من الدوري الإسباني لكرة القدم.



ويدين أتلتيكو مدريد بفوزه الخامس على التوالي في الليغا إلى قائده كوكي الذي سجل الهدف الوحيد (49) اثر تمريرة من الدولي البرتغالي جواو فيليكس، وأكمل «الاتلتي» المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد مهاجمه الارجنتيني أنخل كوريا، ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 54 نقطة مقابل 51 نقطة لبرشلونة الذي يملك مباراة مؤجلة.



وأكد المدير الفني لأتلتيكو مدريد دييغو سيميوني أن فريقه يصبح قويا للغاية حين يلعب بشكل جماعي، كما امتدح شخصية لاعب الوسط كوكي صاحب الهدف، وقال:«نضج الفريق من الناحية الجماعية وبرزت القدرات الفردية بشكل أكبر، أفضل شيء حدث لنا أن نتقبل حقيقة أننا نكون أقوياء جدا حين نلعب بطريقة جماعية»، مضيفا تحكمنا في اللقاء ولعبنا بالأسلوب الذي نريده، وفي الاستراحة تحدثنا عن اللعب بهدوء أكبر من الوسط إلى الهجوم، لأن حالة الملعب لم تكن جيدة، وسجل كوكي هدفه الرائع.



وفي مباريات أخرى، تنفس غرناطة الصعداء بفوزه الثمين على مضيفه ديبورتيفو ألافيس 3-2، فيما تابع فالنسيا انتفاضته في الآونة الأخيرة وحقق فوزه الثالث في مبارياته الاربع الأخيرة بتغلبه على مضيفه إلتشي 1-0، ليعزز فالنسيا موقعه في المركز التاسع برصيد 40 نقطة مقابل 32 نقطة لإلتشي الرابع عشر.