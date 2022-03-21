ألحق موناكو هزيمة قاسية بضيفه المتصدر باريس سان جرمان، الجريح قاريا، عندما أسقطه 3-0 في الإمارة ضمن منافسات المرحلة الـ29 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، ملحقا به الهزيمة الثالثة في آخر خمس مباريات في «ليغ 1».



وخـــاص فـريـــق العاصمة المباراة من دون نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي لإصابته بالإنفلونزا، ومواطنه أنخل دي ماريا لإصابة في عضلات الفخذ، فيما قاد خط الهجوم البرازيلي نيمار وكيليان مبابي الذي خسر شراكته مع وسام بن يدر لصدارة هدافي الدوري.



وسجل بن يدر، التونسي الأصل، هدفين (25 و84 من ركلة جزاء) رافعا رصيده الى 17 هدفا في الدوري هذا الموسم، فيما أحرز الألماني كيفن فولاند الآخر (68).



ومن غير المتوقع أن تشكل هذه الخسارة أي تأثير على مسعى سان جرمان في استعادة اللقب الذي خسره الموسم الماضي لليل، إذ يتصدر الترتيب بفارق 15 نقطة عن كل من مرسيليا ونيس، صاحبي المركزين الثاني والثالث تواليا، اللذين يلتقيان لاحقا.



وهذه الهزيمة الثالثة لسان جرمان في الدوري في آخر خمس مباريات بعد نانت (3-1) ونيس (1-0).



من جهته، عاد نادي موناكو الى سكة الانتصارات بعد سقوطه أمام ستراسبورغ في المرحلة السابقة، معززا آماله في المنافسة على المقاعد الأوروبية بعد أن رفع رصيده الى 44 نقطة في المركز السابع على بعد ثلاث نقاط من ستراسبورغ الخامس.



وفي مباريات أخرى، فاز لانس على ضيفه كليرمون فوت 3-1، فيما تغلب ليل على مستضيفه نانت 1-0.