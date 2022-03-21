عاد بايرن ميونيخ إلى سكة الانتصارات بفوز كاسح على ضيفه يونيون برلين برباعية نظيفة بينها ثنائية لنجمه الپولندي روبرت ليفاندوفسكي السبت في المرحلة الـ 27 من الدوري الألماني لكرة القدم.



على ملعب «أليانز أرينا»، سجل أهداف بايرن ميونيخ الفرنسيان كينغسلي كومان (16) وتانغي نيانزو (25)، قبل ثنائية ليفاندوفسكي (45+1 من ركلة جزاء و47).



وبهذا الانتصار الـ20 هذا الموسم والأول بعد تعادلين مخيبين امام باير ليفركوزن وهوفنهايم، عزز بايرن صدارته للترتيب برصيد 63 نقطة موسعا الفارق الى سبع نقاط مؤقتا مع ملاحقه المباشر بوروسيا دورتموند الذي لعب الأحد على أرض كولن.



في المقابل، تجمد رصيد يونيون برلين عند 38 نقطة في المركز الثامن، ليواصل فشله في تحقيق الفوز في آخر ثلاث مباريات.



وهو الهدف الـ31 في الدوري هذا الموسم معززا صدارته ترتيب الهدافين.



في المقابل، فشل فرايبورغ في تعقيد الأمور بالصراع على المركز الرابع وبقي فيه مؤقتا بتعادل سلبي بطعم الخسارة أمام مضيفه غرويتر فورث متذيل الترتيب.



ويحتدم الصراع بين أندية باير ليفركوزن الثالث ولايبزيغ الخامس وفرايبورغ وهوفنهايم السادس، على المركزين الثالث والرابع المؤهلين إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.



وبهذا التعادل، لم يحصد فرايبورغ إلا نقطة واحدة رفع بها رصيده إلى 45 نقطة.



بدوره، أهدر هوفنهايم فرصة الانقضاض على المركز الثالث ولو مؤقتا بخسارته القاسية بثلاثية نظيفة أمام هرتا برلين.



وفي مباراة أخرى، حقق ماينتس فوزا عريضا برباعية نظيفة على أرمينيا بيليفيلد، كما فاز شتوتغارت على ضيفه أوغسبورغ 3-2.