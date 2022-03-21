سحق كريستال بالاس ضيفه إيفرتون برباعية نظيفة الاحد ليبلغ الدور نصف النهائي من كأس إنجلترا لكرة القدم للمرة الاولى في ست سنوات.



سجل كل من مارك غيهي (25)، الفرنسي جان-فيليب ماتيتا (41)، والعاجي يلفريد زاها (79) وويل هيوز (87) أهداف فريق «النسور» الذي واصل تألقه في موسمه الأول بإشراف المدرب الفرنسي باتريك فييرا.



وبلغ بالاس المباراة النهائية مرتين في تاريخه وسقط أمام مان يونايتد في المناسبتين عامي 2016 و1990.



إلى ذلك، أنهى تشلسي مغامرة مضيفه ميدلزبره من الـ «تشامبيونشيب» في مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي في كرة القدم عندما تغلب عليه 2-0 السبت في افتتاح الدور ربع النهائي، وحجز أوزلى بطاقات دور الأربعة.



وحسم النادي اللندني تأهله في الشوط الأول بتسجيله الهدفين عبر المهاجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو (15) ولاعب الوسط الدولي المغربي حكيم زياش (31)، موقفا مغامرة ميدلزبره الذي أطاح بتوتنهام ومانشستر يونايتد من الدورين السابقين.



وهي المرة الثالثة على التوالي التي يبلغ فيها الفريق اللندني الدور نصف النهائي للمسابقة المتوج بلقبها ثماني مرات آخرها موسم 2017-2018.



ولم يجد تشلسي أي صعوبة في تحقيق الفوز على الرغم من غياب العديد من ركائزه الأساسية بعدما قرر مدربه الالماني توماس توخل اراحتها بالنظر الى المباريات الكثيرة التي خاضها في الآونة الأخيرة وسيخوضها لاحقا.



وأشاد توخل بأداء لاعبيه رغم المشاكل التي يعاني منها، وقال: «إنها مقاربة مهنية وجدية كبيرة من اللاعبين. كنا مركزين جدا ولم تكن هناك اي أخطاء كبيرة ولم نسمح للخصم في العودة في النتيجة، كما أننا كنا أكثر دقة في الفرص التي سنحت أمامنا».



وللمباراة الرابعة تواليا، تخطى الفريق اللندني محنته عقب العقوبات الصارمة المفروضة على مالكه الروسي رومان أبراموفيتش من الحكومة البريطانية كجزء من ردها على الغزو الروسي لأوكرانيا، مجمدة كل أصوله باستثناء النادي الذي سمح له بمواصلة «الأنشطة المتعلقة بكرة القدم».



وهو الفوز التاسع تواليا لتشلسي في مختلف المسابقات وهو مرشح لرفعها الى 10 عندما يستضيف برنتفورد السبت المقبل في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري قبل استضافة ريال مدريد الاسباني في السادس من الشهر المقبل في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري ابطال أوروبا التي يحمل لقبها.



كما هو الفوز السادس لتشلسي منذ إعلان مالكه أبراهوميتش بيع النادي.