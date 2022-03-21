قاد لاعب الوسط الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر فريقه ميلان إلى تعزيز صدارته بتسجيله هدف الفوز على مضيفه كالياري 1-0 أمس الأول في المرحلة الـ 30 من بطولة إيطاليا لكرة القدم.



وواصل نابولي مطاردة ميلان بقلبه الطاولة على ضيفه أودينيزي 2-1، فيما واصل إنتر ميلان حامل اللقب نزيف النقاط بتعادله مع ضيفه فيورنتينا 1-1.



في المباراة الاولى على ملعب «سردينيا أرينا»، أنقذ بن ناصر فريقه ميلان من فخ كالياري الـ 17 والذي يعاني من أجل البقاء، وذلك بتسجيله هدف الفوز بتسديدة رائعة «على الطاير» من خارج المنطقة (59). وهو الفوز الثالث تواليا والـ 20 هذا الموسم لميلان، ليرفع رصيده إلى 66 نقطة بفارق 3 نقاط أمام نابولي، و6 نقاط أمام جاره «الإنتر» الذي يملك مباراة مؤجلة ضد بولونيا.



فيما واصل نابولي تضييق الخناق على ميلان بقلبه الطاولة على ضيفه أودينيزي بثنائية مهاجمه الدولي النيجيري فيكتور أوسيمين.



وأكمل أودينيزي المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد مدافعه الإسباني بابلو ماري (83)، وهو الفوز الثاني تواليا لنابولي والتاسع عشر هذا الموسم.



وأعرب أوسيمين عن تفاؤله بقدرة فريقه على المنافسة على اللقب والظفر به للمرة الثالثة في تاريخه بعد عامي 1987 و1990 بقيادة الأسطورة الأرجنتيني الراحل دييغو أرماندو مارادونا.



وقال: «ما زلنا نؤمن بذلك، لا تزال أمامنا ثماني مباريات، نريد مواصلة الفوز في كل مباراة، وفي النهاية سنرى، ما زلت أؤمن بلقب السكوديتو».



إلى ذلك، واصل إنتر ميلان حامل اللقب نزيف النقاط بسقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه فيورنتينا 1-1، وعزز رجال المدرب سيموني إينزاغي موقعهم في المركز الثالث برصيد 60 نقطة مقابل 47 نقطة لفيورنتينا الثامن.



وعلق إينزاغي قائلا: «سأكون أكثر قلقا إذا لم يصنع الفريق فرصا، في الشوط الثاني صنعنا الكثير من الفرص، ربما لم نحصل على النتائج المرجوة لكن الفريق كان يصنع الفرص دون ترجمتها».