حقق الإسباني رافايل نادال، المصنف رابعا عالميا، انتصاره العشرين تواليا هذا العام وبلغ نهائي دورة إنديان ويلز للماسترز للتنس، بعد أن تجاوز مواطنه الشاب الواعد كارلوس ألكاراس 6-4، 4-6، 6-3 بعد 3 ساعات و12 دقيقة ليضرب موعدا مع الأميركي تايلور فريتز.



وحافظ نادال الذي انفرد بداية العام بالرقم القياسي لعدد الألقاب الكبرى (21) بتتويجه في أستراليا، على سجله خاليا من الهزائم في 2022 وبات على بعد انتصار واحد من لقبه الرابع هذا الموسم.



وقال نادال بعد فوزه على المصنف التاسع عشر عالميا: «أعتقد أنها كانت أفضل مباراة لي في البطولة حتى الآن من حيث المستوى»، مضيفا في المجموعة الثالثة لعبت بتصميم كبير أمام لاعب من الصعب جدا مواجهته، إنه رائع، لديه الكثير من الأمور المذهلة.



ويقف صاحب الأرض تايلور فريتز في وجه نادال ومسعاه للقب رابع بعد ملبورن، أستراليا وأكابولكو، بعد فوز المصنف العشرين عالميا على الروسي أندري روبليف السابع 7-5، 6-4.