الدوحة - فريد عبدالباقي



دشن منتخب قطر معسكره التدريبي اعتبارا من أمس استعدادا لخوض مباراتين وديتين أمام بلغاريا وسلوفينيا يومي 26 و29 على ستاد المدينة التعليمية.



وكان الجهاز الفني لـ «العنابي» بقيادة الإسباني فيليكس سانشيز أعلن عن ضم 23 لاعبا للدخول في المعسكر المغلق وهم: سعد الشيب ومشعل برشم وأكرم عفيف وبوعلام خوخي وبيدرو ميغيل وعبدالكريم حسن وعلي أسد ومحمد وعد وطارق سلمان ومصعب خضر «السد»، وإسماعيل محمد وبسام الراوي وعاصم مادبو وعبدالله الأحرق وكريم بوضياف والمعز علي وعبدالرحمن محمد «الدحيل»، وأحمد علاء وهمام الأمين ويوسف حسن «الغرافة»، وخالد منير وحازم أحمد «الوكرة»، ونايف الحضرمي «الريان».



وبعد المباراتين الوديتين لمنتخب قطر يعود اللاعبون إلى أنديتهم من أجل المشاركة في مباريات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا التي ستقام خلال الفترة من 7 إلى 27 أبريل المقبل في السعودية التي استضافت مجموعات غرب القارة بنظام التجمع.



ومن المقرر أن يتم تفريغ اللاعبين الدوليين عقب مباريات الدوري الآسيوي، لبدء المرحلة الأخيرة من مراحل الإعداد لمونديال 2022، ولن يشارك الدوليون مع أنديتهم مع بداية الموسم الجديد في دوري 2022-2023 الذي سيبدأ في أغسطس المقبل.



إلى ذلك، حدد نادي الدحيل موعد مغادرة إلى مدينة بريدة السعودية في 4 أبريل لخوض منافسات المجموعة الرابعة بدوري الأبطال، والتي تضم معه أندية التعاون السعودي، سباهان الإيراني وباختكور الأوزبكي.



وعلى صعيد المدربين، استقر الدحيل على الأرجنتيني هرنان كرسبو ليكون مدربا للفريق الكروي خلفا للمدرب البرتغالي لويس كاسترو والذي ترك الفريق عقب تتويجه بلقب كأس أمير قطر مؤخرا على حساب الغرافة 5-1، من أجل تولي مهمة تدريب نادي بوتافوغو البرازيلي.



إلى ذلك، نجح نادي السيلية في النجاة من الهبوط إلى الدرجة الثانية، وذلك بعد فوزه الثمين على الخريطيات 3-2 في المباراة الفاصلة ليبقى في دوري الأضواء، ويستمر الخريطيات في التواجد ضمن أندية الدرجة الثانية بالموسم الجديد.



وعلمت «الأنباء»، أن المدرب التونسي سامي الطرابلسي يدرس عدم استمراره في قيادة السيلية بالموسم الجديد، لاسيما أنه يحتفظ برقم قياسي باعتباره المدرب الأكثر استمرارا مع السيلية والدوري القطري للموسم التاسع على التوالي، في الوقت الذي تلقى فيه خلال الفترة الماضية عرضا لتدريب منتخب بلاده عقب انتهاء التصفيات الأفريقية النهائية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.