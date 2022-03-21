القاهرة - سامي عبدالفتاح



بتعديلات بسيطة في أسماء العناصر المختارة، بدأ معسكر المنتخب المصري لكرة القدم بقيادة البرتغالي كيروش، استعداداً لتصفيات الجولة النهائية المؤهلة لكأس العالم (قطر 2022) أمام منتخب السنغال المقررة ذهاباً في 25 الجاري بستاد القاهرة و29 الجاري في الملعب الوطني بالعاصمة داكار.



وأعلن كيروش مساء السبت قائمة «الفراعنة» استعدادا للمباراتين وكان أبرز اختياراته عودة صانع ألعاب الأهلي محمد مجدي «أفشة» وخروج صانع ألعاب بيراميدز عبدالله السعيد الذي سبق وأعلن اعتزاله اللعب الدولي.



واختلفت القائمة قليلا عن تلك التي شاركت في كأس الأمم الأفريقية الماضية في الكاميرون، بدخول ثنائي بيراميدز عمر جابر ونبيل عماد «دونغا» وثنائي الأهلي محمد مجدي «أفشة» وياسر إبراهيم، فيما خلت القائمة من أسماء المصابين أحمد حجازي ورمضان صبحي وأكرم توفيق للإصابة، بينما استبعد محمد شريف ومهند لاشين لأسباب فنية.



وجاءت قائمة منتخب مصر لمواجهتي السنغال كالتالي: حراس المرمى: محمد الشناوي، محمد أبوجبل، محمد صبحي، وفي الدفاع: عمر كمال، ياسر إبراهيم، عمر جابر، محمد عبدالمنعم، محمود حمدي الونش، محمود علاء، أيمن أشرف، أحمد فتوح، أما خط الوسط فضم: حمدي فتحي، نبيل عماد «دونغا»، إمام عاشور، عمرو السولية، محمد النني، محمد مجدي «أفشة»، وفي الهجوم: محمد صلاح، أحمد سيد زيزو، مصطفى محمد، مروان حمدي، عمر مرموش، محمود حسن «تريزيغيه».



ويصل بعد غد منتخب السنغال الى القاهرة، قادما من معسكره في مدينة مراكش المغربية، ويؤدي مرانا واحدا في ستاد القاهرة الدولي قبل مواجهة مصر.



إلى ذلك، قدم الزمالك هدية إلى الوداد المغربي، بتعادل الفارس الأبيض مع أتليتكو الأنغولي في الجولة قبل الأخيرة سلبا وهو ما منح الفرصة للفريق المغربي بتصدر المجموعة برصيد 12 نقطة بعد فوزه على ساجرادا الأنغولي فيما جاء بيترو ثانيا بـ 11 نقطة.



وفي الشأن المحلي، أعلن الاتحاد السكندري، عن فسخ التعاقد مع المدير الفني حسام حسن وجهازه المعاون بناء على توصيات لجنة الكرة بالنادي بعد الخسارة في كأس مصر، مع الإعلان رسميا عن التعاقد مع عماد النحاس مدرب المقاولون العرب السابق لتولي المسؤولية.