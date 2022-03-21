استقبل المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود في مكتبه بقصر بيان، عضو مجلس النواب الأردني السابق نائب رئيس مجلس الادارة المدير العام للشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار د.هيثم عبدالله عبدالحليم أبو خديجة، خلال لقاء تبادلا فيه الحديث عن العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين على مستوى القيادة والشعب، ومعبرا عن مكانة الأردن وشعبه الطيب لدى الكويت وشعبها، حيث تطرق الحديث إلى أهمية دعم الشباب ومدى التفاعل معهم من خلال تحفيزهم على العطاء والتفوق في جميع المجالات.



من جانب آخر، هنأ الشيخ فيصل الحمود أحمد اسماعيل بهبهاني رئيس تحرير جريدة الخليج بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لصدور جريدة الخليج ذلك الصرح الإعلامي المهم الذي يحتل مكانة كبيرة في نفوس الجميع.



وقال: نحن إذ نشارككم فرحتكم بهذا الحدث السعيد نؤكد لكم امتناننا بجهودكم الإعلامية الفاعلة على امتداد هذه المدة الزمنية من عمر جريدة الخليج ودورها المتميز في نصرة قضايا الوطن والمواطنين، آملين ان تتواصل جهودكم الطيبة من أجل دعم مسيرة العمل الإعلامي ببلدنا العزيز في ظل القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله ورعاهما.