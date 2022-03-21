بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية وللجمهورية التونسية الشقيقة وشعبها الكريم كل الرقي والازدهار وللعلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين كل التطور والنماء.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا له وافر الصحة والعافية.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.



إلى ذلك استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح امس سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء.



كما استقبل سمو ولي العهد رئيس مجلس الأمة بالإنابة أحمد الشحومي.



واستقبل سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ طلال الخالد.