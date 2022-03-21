عززت حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق خاصة بعد قرار البنك المركزي الأميركي بتحريك أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2018، سيطرة اللون الأخضر على منصات تداول العملات المشفرة خلال الجلسات الأخيرة. وفق منصة «كوين ماركت كاب»، قفزت القيمة السوقية المجمعة للعملات الرقمية خلال الـ 72 ساعة الماضية، بنسبة 6.7% لتربح السوق نحو 120 مليار دولار بعدما ارتفعت من مستوى 1788.4 مليار دولار في تعاملات الخميس الماضي، إلى مستوى 1908.4 دولار في تعاملات صباح الأحد. وفي صدارة العملات الرابحة جاءت عملة «بيتكوين» الأكثر قوة وانتشارا في سوق العملات الرقمية، حيث سجلت ارتفاعا بنسبة 4.3% رابحة نحو 1755 دولارا بعدما صعد سعرها من مستوى 40508 دولارات إلى نحو 42263 دولارا.