عقدت «لوياك» ورش عمل دربي للطلبة المقبولين في برنامج لوياك للتدريب المهني (دربي) في الفترة بين 30 يناير و16 الجاري، حيث أقيمت الورش في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا بمشاركة أكثر من 150 شابا وشابة تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما.



وأكدت رئيسة قسم التعليم والتطوير في «لوياك» - إيمان العمر أن لوياك تعمل باستمرار مع خبراء محليين وعالميين في مجال التعليم لتساهم في تصميم برامج تدريبية مبتكرة ومتطورة للشباب. وتابعت: بالحقيقة نحن فخورون جدا بما أنجزناه في برنامج دربي، حيث إننا أنشأنا هذا البرنامج ووضعنا منهجه بالتعاون مع المستشارة أمل البداح بهدف تزويد المشاركين بالمهارات الحديثة لسوق العمل ولضمان تحقيقهم النجاح في حياتهم المهنية. كما شكرت العمر جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا على استضافتها البرنامج وعلى إيمانها برؤية وأهداف لوياك بخلق جيل من الشباب القيادي في المستقبل.



من جانبها، صرحت المستشارة أمل البداح بأنه وبعد أكثر من 12 شهرا من البحث والعمل والتجارب استطعنا أخيرا أن نصل إلى صيغة مؤثرة وعملية وممتعة تمكن الشباب من الاندماج في القطاع الخاص بشكل أسرع وأنجح، كما تساعدهم على تطوير ذاتهم وإمكانياتهم بشكل فعال حتى يستمتعوا بمسيرة مهنية مثمرة.



وقد ساهم فريق لوياك في جمع وتحليل الاحتياجات التدريبية الخاصة بمتدربي لوياك، حيث قاموا باستفتاء المتدربين وجميع الشركات المساهمة في التدريب وتحديد المهارات والكفاءات المطلوبة في حديثي التخرج ليتمكنوا من العمل في القطاع الخاص بنجاح وشغف.



وتابعت: هذا المجهود الجبار من فريق لوياك أتاح لي الفرصة لتصميم برنامج (دربي) وهو برنامج تفاعلي متكامل لجميع متدربي لوياك لدى الشركات بحيث يميزهم على غيرهم من المتدربين ويؤهلهم للحصول على فرص عمل دائمة في هذه الشركات بل ويمكنهم من التطور في العمل بسرعة تفوق غيرهم، بالإضافة إلى ذلك يعمل هذا البرنامج التدريبي على معالجة أهم احتياجات القطاع الخاص الحقيقية ويوصلها بطريقة مبسطة وسريعة وممتعة لجذب الشباب للتعلم للتأثير على سلوكهم بشكل فعال.



وتابعت: يتكون برنامج «دربي» من ورشتي عمل، بالإضافة إلى فترة التدريب في الشركات، حيث تعالج الورشة الأولى أساسيات التكيف مع تجربة العمل الأولى وتقدم الورشة الثانية أدوات للتطوير الذاتي. وختاما، أود أن أغتنم الفرصة لشكر لوياك على إعطائي المجال لتجربة الوسائل المثلى في التدريب. كما أود أن أحث المدربين على التطوع مع لوياك لإثراء التدريب بخبراتهم الشخصية وأساليبهم الخاصة في التعامل مع المتدربين.



من ناحيتها، أعربت مسؤولة فريق مكتب استقطاب الطلبة في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، ياسمين عبدالرحيم، عن سعادة الجامعة باستضافتها طلبة برنامج لوياك للتدريب المهني - دربي والذي يسلط الضوء على موضوع مهم يتعلق بانخراط الشباب في سوق العمل وكيفية تطوير مهاراتهم العملية، مشيرة في الوقت عينه إلى حرص الجامعة على دعم مختلف الأنشطة التي تنعكس بالفائدة على جيل الشباب وتأهيلهم لسوق العمل ليكونوا إضافة فاعلة في مجالاتهم المختلفة.