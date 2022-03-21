أسامة أبوالسعود



هنأ نائب رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات حسين الميل وعضو نقابة «ايكويت» وعضوي الاتحاد هلال البدر وعبدالله العجمي الشيخ نواف سعود الصباح بمناسبة صدور مرسوم تعيينه نائبا لرئيس مجلس الإدارة ورئيسا تنفيذيا لمؤسسة البترول الكويتية ونيل ثقة القيادة السياسية وما يتمتع به محبة وتقدير من مختلف العاملين بالقطاع النفطي. ودعا الميل، في تصريح صحافي، الى ضرورة ان يكون الاهتمام بالعنصر الوطني وتطويره وتولي الشباب الكويتي الكفؤ المناصب القيادية على رأس اولويات الشيخ نواف سعود الصباح في الفترة المقبلة وان يتم تصحيح العديد من الأخطاء في العهود السابقة.



وأوضح ان الكويت بموقعها الجغرافي الفريد يجب أن تصبح مركزا ماليا وتجاريا عالميا تجسيدا لرؤية المغفور له سمو الشيخ صباح الأحمد، رحمه الله، ويجب استغلال ما لدينا من موارد طبيعية وفي مقدمتها النفط ومشتقاته لتحقيق هذا الهدف التنموي الكبير على أرض الواقع.



من جهته، دعا عضو نقابة ايكويت وعضو اتحاد البترول هلال البدر الرئيس التنفيذي الجديد الشيخ نواف سعود الصباح الى الاهتمام بالعناصر الوطنية في القطاع النفطي عامة والقطاع النفطي الخاص على وجه الخصوص.



وشدد البدر على ضرورة تنمية القطاع النفطي الخاص وزيادة الاستثمارات الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص لمزيد من زيادة الانتاج واستيعاب الكفاءات الوطنية في مختلف مجالات العمل بهذا القطاع الرائد.



من جانبه، أكد عضو نقابة ايكويت وعضو اتحاد البترول عبدالله العجمي أن الأزمات العالمية الحالية مثل الحرب الروسية ـ الاوكرانية بينت بشده اهمية احتياج العالم للانتاج النفطي ومشتقاته المتعددة التي لا يمكن للعالم ان يستغني عنها حتى في المستقبل البعيد.



ودعا العجمي الى ضرورة وضع تصور وتخطيط طويل الأجل لجعل الكويت مركزا لانتاج البتروكيماويات والمشتقات النفطية المتعددة باعتبارها احدى اهم ركائز الصناعة العالمية.



كما شدد العجمي على ضرورة وضع الحوافز المشجعة لعمال القطاع النفطي لبذل المزيد من الانتاج والتنمية.