مفرح الشمري

حصدت مسرحية " اناركيا " لفرقة مسرح الخليج العربي جائزة الراحل خالد النفيسي كأفضل عرض متكامل بالدورة ال13 لمهرجان أيام المسرح للشباب وذلك على خشبة مسرح الدسمة.

بدأ الحفل بالسلام الوطني ثم عرض تقرير فني مصور حول فعاليات المهرجان ليقدم بعدها البيان الخاص بأعضاء لجنة التحكيم برئاسة د. علي حيدر، حيث قال: ان المهرجان شهد جهودا كبيرة من الهيئة العامة للشباب لدعم الكوادر الوطنية الشبابية في مجال المسرح والفنون من خلال الورش والندوات ثم جاء المهرجان تتويجا لدعم جهود الشباب المبشرة بأمل جديد في مواهب المستقبل .

واشار الى ان اللجنة ارتكزت على مشاهدة دقيقة للعروض ثم مناقشة جميع التفاصيل الفنية بموضوعية وشفافية وإجماع في اغلب الاحيان حول اميز العروض، وتوجهت اللجنة بالمباركة للشباب .

وقال ان اللجنة توصي بإقامة مسابقة للتأليف المسرحي

افساح المجال لإقامة المسرحيات باللهجات المحلية واللغات الاجنبية وتخصيص جائزة لتصميم كتيب العرض والغاء جائزة افضل عرض متناغم والاكتفاء بجائزة العرض المتكامل .

من جهته قال المدير العام للهيئة العامة للشباب د. مشعل الشاهين: أتقدم بالشكر لكل من شارك في المهرجان وأبدأ بالاعتذار لأنه قبل شهر شاهدت احد العروض على المسرح وشعرت حينها بالتقصير في الإمكانيات وحجم المسرح رغم اهمية وتأثير الفنون على المجتمع

وأعدكم انه بالقريب العاجل سيكون لدينا مسرح للفعاليات والعروض المسرحية وتم اتخاذ القرار ونحن في مرحلة التجهيز والتصميم لمسرح يواكب جهود الشباب .

واضاف : اخترنا ان تكون جائزة المهرجان الكبرى باسم الراحل خالد النفيسي ليصل للشباب كيفية هو تأثير الفن والفنانين، وكيف يبقى اثرهم واسمهم خالدين أكثر من غيره من المجالات المختلفة .

واضاف ان الكويت بلد جميل ويجب ان تنعكس تلك الصورة في اعمالنا الفنية احقاقا للحق لأن الكويت تستاهل .

بعدها بدأت مراسيم التكريم بدرع تذكارية للعميد الاسبق للفنون المسرحية د. محمد مبارك بلال وممثل اسرة الفنان الراحل خالد النفيسي، محمد المعيلي،

ومن ثم تكريم الفرق المشاركة بالمهرجان بالاضافة الى تكريم اعضاء لجنة التحكيم، وهم: د. علي حيدر رئيسا وعضوية كل من:

د.امين الخشاب والفنان خالد امين، والسينوغراف فيصل العبيد والفنانة هيا عبدالسلام، و تم تسليم شهادات تقدير لعدد من الفنانين المتميزين، وهم: الفنانة سلمى شريف عن مسرحية قبر ولكن لفرقة المسرح الشعبي وشهادة تميز الطفل راشد الراشد عن مسرحية ذاكرة صفراء وشهادة تميز للفنان احمد ابل عن مسرحية صالحة.

جائزة الابداع التشجيعية المقدمة من فرقة باك ستيج ذهبت لزينب العلي عن مسرحية قبر ولكن لفرقة المسرح الشعبي .

وجائزة شركة تريند ارت برودكشن ياسمين الملا

عن ماكياج مسرحية "ذاكرة صفراء"

وحول الجوائز الرسمية جاءت كالتالي:

جائزة افضل ممثل دور أول

وفاز بها عبدالله البلوشي عن مسرحية صالحة.

جائزة افضل ممثلة دور اول

سعاد الحسيني عن مسرحية اناركيا

افضل ممثل دور ثان

فيصل الصفار عن مسرحية اناركيا

افضل ممثلة دور ثان

فاطمة العصيمي عن مسرحية "وميض" تريند المسرحية .

افضل ماكياج

عبدالعزيز الجريب

عن مسرحية اناركيا

افضل موسيقى ومؤثرات صوتية

بدر الشعيبي عّن مسرحية "وميض"

افضل ازياء

حصة العباد عن مسرحية "اناركيا "



افضل اضاءة

فاضل النصار عن مسرحية" اناركيا"



افضل ديكور مسرحي

محمد بهبهاني عن مسرحية "اناركيا"

أفضل تأليف مسرحي

فاطمة العامر عن نص اناركيا

افضل مخرج

محمد الانصاري

عن مسرحية " اناركيا "

افضل عرض متناغم

مسرحية " اناركيا"، فرقة الخليج العربي

افضل عرض متكامل

الجائزة الكبرى جائزة الفنان الراحل خالد النفيسي :

مسرحية اناركيا فرقة مسرح الخليج العربي.