عبد الله قنيص

أبلغ مصدر أمني « الأنباء»، ان بلاغا ورد الى عمليات وزارة الداخلية اليوم، عن انبعاث رائحة كريهة من شقة في منطقة المهبولة، وهو ما دفع اجهزة وزارة الداخلية للتعامل مع البلاغ وبعد فتح باب الشقة تم العثور على جثة سيدة اسيوية « قال الحارس انها كانت تعيش برفقة زوجها »، وقد قتلت قبل ايام على الارجح.

وعلى الفور انتقل مدير امن الأحمدي اللواء صالح مطر ومدير مباحث الاحمدي عمر الرشيد، حيث تبين ان الزوج غادر البلاد بعد ارتكاب الجريمة.

وأشار المصدر إلى أن الجثة وجدث في وضعية شبهة لتتم إحالتها الى الطب الشرعي ورجحت المعاينة الاولية مقتلها خنقا.

وقال المصدر، ان التحريات بشأن قاتل زوجته الاسيوية اظهرت ان القاتل مصري وغادر الى موطنه في الساعة السادسة والنصف مساء وبرفقته ابنته 16 عاما وابنه الاكبر 17 عاما، كما تبين انه ارسل تسجيل صوتي لحارس البناية صباح اليوم قال فيه «خنقتُ زوجتي الفلبينية وابلغ الشرطة ».