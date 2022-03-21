أعلن رئيس الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي فيصل المقصيد، عن موافقة وزير الاشغال ووزير الدولة لشؤون الشباب م. علي الموسى، على اقامة حفل ختام دورة الالعاب الرياضية للتعليم العالي الاولى تحت رعايته وحضوره والمقرر لها يوم 30 مارس الجاري بصالة اتحاد اليد بمجمع صالات الشيخ سعد العبدلله بمنطقة صباح السالم.

وقال المقصيد: موافقة م. علي الموسي على رعايته وحضوره لحفل الختام يعد إضافة كبيرة ودعم لأنشطة وفعاليات الاتحاد المدرسي كونه احد الداعمين للاتحاد خلال الفترة الماضية منذ ان تولي الحقيبة الوزارية، وهذا الامر يمنح مجلس الادارة واللجان العاملة مزيد من الثقة لتنفيذ رؤية الحكومة 2035 بعودة الانشطة الرياضية داخل المدارس بعد توقف داعم لسنوات، من خلال استراتيجية واضحة ومحددة وفقا لجدول زمني تم وضعه لفتح المجال اما الطلبة والطلبات في كافة مراحل التعليم للمشاركة وابراز مواهبهم ودعمها ، خاصة ان النسخة الاولي لدورة الالعاب الرياضية للتعليم العالي شهدت مشاركة كبيرة من الجامعات والكليات الخاصة في 6 العاب بمشاركة ما يقارب 700 لاعب ولاعبه ، واضاف قائلا: اللجنة العليا للدورة واللجان الفنية اصبح عليها مسؤولية كبير للترتيب للنسخة المقبلة ووضع كافة امكانيات الاتحاد من اجل استمرار الدورة في السنوات المقبلة.

وفي نفس السياق ضرب فريق الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب موعدا في الدور قبل النهائي لدوري كرة القدم العشبي للرجال مع اكاديمية سعد العبدالله للعلوم الامنية بعدما تغلب على كلية الجونكوين 7- 3 ، بينما تخطي اكاديمية سعد العبدالله الجامعة الاسترالية بهدفين مقابل هدف ، وفي اطار منافسات دور الثمانية حقق فريق الجامعة الامريكية فوزا على جامعة الخليج بثلاثة اهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتمها بملعب اللجنة الاولمبية بجابر الاحمد ، ليلتقي مع كلية الكويت للعلوم في الدور قبل النهائي بعدما تجاوز كلية القانون بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء الوقت الاصلي بالتعادل الايجابي 2- 2.

تختتم غدا " الثلاثاء" منافسات دوري كرة القدم للصالات للنساء بإقامة مواجهتين تجمع الاولي جامعة الكويت مع التعليم التطبيقي ، وفي المباراة الثانية تلقي الجامعة الاسترالية مع الجامعة الامريكية ، بينما يغيب جامعة الخليج صاحب الصدارة برصيد 9 نقاط عن المنافسات للراحة ويأتي جامعة الكويت في المركز الثاني برصيد 7 نقاط ، الاسترالية الثالث 4 نقاط، والتطبيقي 3 نقاط واخيرا الاسترالية بدون رصيد، وفي دوري الرجال تقام اربع مواجهات الجامعة الاسترالية امام الكويت التقنية ، الجامعة الامريكية مع اكاديمية سعد العبدالله ، تلقي جامعة الكويت وكلية الجونكوين مع جامعة الخليج وكلية القانون .

تقام منافسات الدور قبل النهائي لدوري كرة الطائرة للرجال حيث يلتقي جامعة الكويت مع الجامعة الامريكية ، والتطبيقي مع الخليج وتتطلع الفرق الأربعة للتأهل للمباراة النهائية.