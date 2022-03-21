صرح المدير التنفيذي لوقفية منابر النور لحفظ القرآن الكريم وفهمه مسير الظفيري بأن الوقفية وبالتعاون مع بيت الزكاة الكويتي والأمانة العامة للأوقاف قد قامت بتكريم واحد وتسعين طالبًا وطالبةً من المتميزين الذين اجتازوا الدورة الثالثة لعام 2021 الماضي.



فيما حرصت الوقفية على ترسيخ أهمية حفظ كتاب الله تعالى وتدبره وفهمه، وتكلل ذلك بتكريم هذه الثلة المباركة من حفظة كتاب الله من طلبتها وطالباتها، ووجود منهج تربوي وشرعي مقسم على مراحل، يراعي مستوى الطالب والطالبة في الحفظ لكتاب الله عز وجل.



وذكر الظفيري أن هذا التعاون البناء مع بيت الزكاة والأمانة العامة للأوقاف ما زال مستمرًا بفضل الله تعالى، وأن الثمرات القادمة ستكون أكبر بإذن الله جل وعلا.



وبين أن هذا الجهد إنما هو تحقيق لهدف الوقفية الذي تسعى إليه في تخريج جيل حافظ للقرآن الكريم، مؤكدًا أن الوقفية تستخدم جميع الوسائل الممكنة لتحقيق هذا الهدف، وتذليل الصعوبات أمام الطلاب والطالبات.



وختم الظفيري كلمته بالشكر الجزيل لبيت الزكاة الكويتي والأمانة العامة للأوقاف على تعاونهما المستمر مع الوقفية لتحقيق أهدافها، سائلا الله تعالى أن يجعل هذا سببًا في حفظ بلادنا الحبيبة من كل سوء وبلاء.