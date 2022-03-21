أفادت وسائل إعلام رسمية صينية بتحطم طائرة ركاب تحمل على متنها أكثر من 130 شخصا بمنطقة قوانجشي جنوبي البلاد اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن سلطات الطوارئ بالمنطقة أن الطائرة من طراز بوينج 737 وتابعة لشركة خطوط شرق الصين الجوية، وتحطمت بالقرب من منطقة واتشو، ما تسبب في اندلاع حريق فوق جبل.

وذكرت إدارة الطيران المدني الصينية، على موقعها الإلكتروني، أن 132 شخصا كانوا على متن الطائرة: 123 راكبا وطاقم من تسعة أفراد.

وذكرت شينخوا أنه تم نشر رجال إنقاذ، وأنهم يقتربون من موقع الحادثة، فيما لم يُعرف على الفور عدد الضحايا.