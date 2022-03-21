عاطف رمضان

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إطلاق نظام مراقبة الأسعار رسميا عبر الموقع الرسمي لوزارة التجارة والصناعة.

وأكدت التجارة بأن النظام يهدف بالدرجة الأولى لخدمة المستهلكين وتسهيل عملية التسوق ، حيث أصبح باستطاعة المستهلك الدخول للنظام للتأكد من أسعار المواد الغذائية الأساسية في الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية ومراكز بيع المواد الغذائية قبل الخروج من المنزل ودون الحاجة للتنقل من سوق إلى آخر كما يستطيع مقارنة الأسعار الفعلية للسلع الغذائية المعروضة في الأسواق مع الأسعار المعروضة فيالنظام والتي يتم إدخالها وتحديثها من قبل الجمعيات التعاونية وتقوم وزارة التجارة بمتابعتها والتدقيق عليها بصفة مستمرة وفق التأثيرات العالمية على الأسعار وتأثير نظام العرض والطلب ومنع الرفع المصطنع للأسعار.

وذكرت أن نظام مراقبة الأسعار سوف يسهّل عمل مفتشي وزارة التجارة حيث أنه سيساعدهم في عمليات رصد الأسعار والرقابة عليها وضبط مخالفات الزيادة المصطنعة في السعر مما يصب في مصلحة المستهلك، كما أن النظام سيساعد التاجر في تحديد أسعار السلع والإلتزام بها مما سيؤثر إيجابيا في تقنين عمليات بيع وشراء المواد الغذائية بشكل عام.

وأضافت التجارة بأن نظام مراقبة الأسعار سيتم تحديثه بصفة مستمرة لعرض مواد وخدمات جديدة وإضافة المواد الغذائية الموسمية، وأنهذا النظام قد تم العمل عليه وإطلاقه بجهود حثيثة وتعاون بين وزارة التجارة والصناعة واتحاد الجمعيات والأسواق المركزية الخاصة.

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