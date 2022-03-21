استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بقصر بيان صباح اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزير الطاقة بالمملكة العربية السعودية وبحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت سمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

وقد حضر المقابلة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. محمد الفارس ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب.