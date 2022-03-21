عبروا عن كل الأمل بتعجيل توزيع منحة الـ 3 آلاف دينار في ظل استعدادات أنظمة «التأمينات» لصرفها 28 الجاري

الحل التوافقي المقبول لتحقيق رغبة المتقاعدين: "اختيارية" رفع سن التقاعد مع ربطه باستحقاق مكافأة 28 راتبا بدل 21 راتبا عند التقاعد أو الإحالة للتقاعد



مريم بندق

ينتظر المتقاعدون نتائج جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد عن المزايا المالية التي سيتم إقرارها لهم اعتمادا على إعلان وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد في 16 الجاري أن «التعديلات المقترحة على بعض أحكام قانون مؤسسة التأمينات الاجتماعية «تقدم مزايا غير مسبوقة للمستفيدين وترتقي بالمستوى المعيشي للمتقاعد».

وعبر المتقاعدون عن كل الأمل من المجلس بتعجيل توزيع منحة الـ 3 آلاف دينار للمتقاعدين الحاليين والمستحقين في ظل استعدادات أنظمة «التأمينات» لصرفها 28 الجاري.

فيما بينت مصادر ثقة في تصريحات خاصة ل " الأنباء"، أن الحل التوافقي المقبول لتحقيق رغبة المتقاعدين ولتمرير المزايا المعلنة لهم من قبل وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب الرشيد يكون النص على ان رفع سن التقاعد 3 سنوات " اختياريا" مع ربطه باستحقاق المتقاعد 28 راتبا بدل 21 راتبا عند التقاعد أو عند إحالته للتقاعد .