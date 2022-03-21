عبدالعزيز الفضلي

أجّلت وزارة التربية بالتنسيق مع المركز الوطني لتطوير التعليم اختبارات ميزة المقررة للمتعلمين في مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم للصفين الخامس والتاسع إلى تاريخ ۱۱ وحتى ۱۹ مايو (بعد شهر رمضان الفضيل) بدلا من تاريخ ۲۷-۳ مارس الجاري وهو الموعد المقرر سابقا.

وفي هذا السياق كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ"الأنباء"، ان التأجيل جاء بناء على طلب تقدمت به الادارات المدرسية مشيرةً الى انه بسبب عدم استكمال البنية التحتية للاجهزة وكذلك بناء على ربط استبانة ولي الامر كشرط لدخول الطالب الاختبار على ان يستكمل تركيب البرنامج وحل جميع الاستبانات خلال الفترة القادمة وقبل موعد الاختبارات الجديد .