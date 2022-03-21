غيرت جائحة فيروس كورونا السفر مثلما نعرفه، وبالتالي يُنصح الأشخاص التواقون لقضاء عطلة بالاستعداد للعالم الجديد الغريب الذي نحيا فيه.

وفي السياق ذاته، غزت روسيا أوكرانيا ما تسبب في توقف حركة السفر الجوي المدنية عبر البلدين. وأغلقت روسيا مجالها الجوي أمام 35 دولة بما في ذلك كل الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وكندا وهو ما يقول الخبراء إنه يقضي على الكثير من أسرع الطرق بين أوروبا وآسيا.

ومن المتوقع أن يضيف هذا إلى تكاليف الوقود في وقت ترتفع فيه أسعار النفط والطاقة بالفعل.

أولا، من بين الأشياء التي يمكن أن تساعد قضاة العطلات هو حجز رحلة شاملة بدلا من ترتيب عطلتهم بشكل فردي. فإذا ألغت الجهات المعنية الرحلة الجوية أو تقطعت السبل بالسائح في مكان ما جراء الفيروس، فأن وكيل السفريات ملزم بترتيب الأمور للضيوف.

ثانيا لايزال السفر معقدا نسبيا. فأن تغير القواعد المستمر هو ما يحول دون سفر الأشخاص، بحسب أستاذ السياحة تورستين كيرستجيس. وغالبا ما تغير الدول قواعد الدخول الخاصة بها دون سابق انذار. ويقول إنه من بين التعقيدات الأخرى للكثيرين ماهية قواعد الحجر الصحي التي من المرجح أن يواجهها السياح عند العودة للديار.

والنصيحة هي أخذ الوقت الكافي لمعرفة القواعد القائمة بالتفصيل ومتابعة كل ما هو جديد في حال حدوث أي تغييرات.

ثالثا، من المرجح أن تصبح العطلات أعلى سعرا في المتوسط. ومن المرجح تسيير الرحلات الجوية وتشغيل الفنادق بسعة مخفضة للوقت الحالي بسبب فيروس كورونا وفي حال زاد الطلب جراء تخفيف القواعد فربما يعاني المرء في الحصول على صفقة جيدة في وقت لاحق، بحسب كيرستجيس.

ونصيحته هي البحث عن خصومات من أجل الحجز في وقت مبكر خصوصا للعائلات واستغلال أي عروض بينما لاتزال رخيصة.

وأخيرا، قد لا تكون الأمور سهلة للأشخاص غير الملقحين. ففي بعض الدول يجب أن يكون المسافر حاصلا على لقاح ضد كوفيد19- للسفر. ومن المرجح أيضا وجود صعوبة في المشاركة في الحياة العامة إذا لم تكن ملقحا.

ونصيحة الخبراء هي بالطبع تلقي التطعيم وضمان الحصول على أحدث جرعات تعزيزية مطلوبة.