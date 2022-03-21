ذكرت دراسة، أجرتها جامعة "إسكس" البريطانية، أن أكثر الوظائف تحقيقا للإثارة على الإطلاق هي تلك المرتبطة بالأعمال الفنية تليها العلوم، في حين جاءت الصحافة في الترتيب الثالث، بينما احتلت وظائف تحليل البيانات والمحاسبة المرتبتين الأولى والثانية في أكثر الوظائف المسببة للشعور بالملل بين الموظفين.

وأشارت الدراسة - التي أجراها قسم علم النفس بالجامعة، ونشرت نتائجها صحيفة "دايلى ميرور" البريطانية - إلى أن الأشخاص الذين يشعرون بالملل يميلون بشكل أكبر إلى مشاهدة التليفزيون والتدخين ومشاهدة الطيور لساعات طويلة، وهي أبرز السمات التي تظهر على الأشخاص الذين يشعرون بالملل الحاد من وظائفهم.

ولفتت إلى أن الأشخاص، الذين وصفتهم بأنهم "الأكثر شعورا بالملل"، يعملون بالوظائف المرتبطة بتحليل البيانات والمحاسبة وأعمال النظافة والبنوك، موضحة أن هؤلاء الأشخاص يميلون لحب النوم ومشاهدة التليفزيون على القيام بأى أنشطة اجتماعية أخرى، ويتجنبهم الناس في الحياة العامة أو يسارعون في الحكم عليهم ويحتفظون بمسافة بعيدا عنهم في التعامل لأسباب تتعلق بالصحة النفسية.

وقال البروفيسور فان تيلبورج المشرف على الدراسة، التي تناولت أنماط حياة 500 شخص من مختلف الوظائف ويمارسون عملهم في المملكة المتحدة، "إن الوظائف التي يشعر أصحابها بالإثارة جاءت بالترتيب: الأعمال الفنية والعلوم والصحافة والمهن الطبية والتدريس"، مضيفا أنه بالنسبة للأعمال التي يشعر أصحابها بالملل فيجب على المحيطين بهم ألا يكونوا انطباعا مسبقا عنهم، حيث أن تجنبهم في الحياة الاجتماعية يمكن أن يدفعهم إلى خطر الإدمان والاكتئاب.