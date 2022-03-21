حظرت ويلز العقوبات الجسدية على الأطفال بكل أشكالها، لتحذو بذلك حذو اسكتلندا.

وبات صفع طفل أو حتى هزه يُعتبر اعتداء في ويلز، بحسب قانون دخل حيز التنفيذ الاثنين. وكان يتم التسامح مع صفع الطفل في السابق في حال كانت تمثل "عقوبة معقولة"، كما الحال في إنكلترا وأيرلندا الشمالية.

ويعتمد تقويم الطابع "المعقول" على عوامل مختلفة بينها العلامة التي تركتها العقوبة.

وتعتمد أكثر من 60 دولة حول العالم قوانين تحظر العقاب البدني للأطفال.

وتنص اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل على وجوب حماية الأطفال من الأذى الجسدي والعقلي.