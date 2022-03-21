افتتح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني معرض ومؤتمر الدوحة الدولي السابع للدفاع البحري (ديمدكس 2022) المقام تحت شعار "الحدث الدولي الأبرز لتواصل مختصي الأمن والدفاع البحري".

ووفق وكالة الأنباء القطرية ( قنا ) اليوم ، حضر الافتتاح وزراء الدفاع ورؤساء الأركان من الدول الشقيقة والصديقة، وعدد من السفراء المعتمدين لدى قطر ، وضيوف المؤتمر من الأكاديميين والخبراء المختصين في قطاع الأمن والدفاع البحري.

وقام أمير قطر بجولة في المعرض اطلع خلالها على أحدث التقنيات والابتكارات والأنظمة ذات الصلة بالدفاع البحري، كما اطلع على مختلف المعدات والسفن الحديثة المزودة بأنظمة الدفاع والاتصالات والرادارات وغيرها من الصناعات والخدمات البحرية المعروضة من قبل أكثر من 200 شركة محلية وإقليمية وعالمية.