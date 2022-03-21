روجت الفنانة آيتن عامر، اليوم الإثنين، لمسلسل (النقطة العميا) المقرر عرضه في رمضان بنشر صور أبطاله.

ونشرت أيتن عامر عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" اليوم، بوسترا دعائيا للمسلسل، تضمن صورتها والأبطال إيهاب فهمي ومحمد عز وهاجر الشرنوبي وصلاح عبد الله.

وكتبت :" مسلسل النقطة العميا... رمضان 2022" متمنية أن يلاقي المسلسل إعجاب الجمهور خاصة بعد المجهود الكبير الذي بذله فريق العمل خلال التصوير للظهور بأفضل شكل ممكن، مشيرة إلى أن دورها في المسلسل يختلف عما قدمته في أعمالها السابقة.

أوضحت أن العمل يجري في إطار من التشويق والإثارة وأهم ما في الأمر هو البعد الدرامي للشخصية التي تقدمها، لافتة إلى أنها تحرص على عدم تكرار نفسها في نوعية محددة من الأدوار، حيث تحاول في كل عمل فني تشارك فيه أن تغير اختياراتها وتجدد نفسه.

وينتمى المسلسل لنوعية المسلسلات السيكو دراما، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة في 15 حلقة، وانتهى تصوير آخر مشاهد العمل في شهر ديسمبر الماضي ودخل عمليات المونتاج والمكساج استعدادا لعرضه في رمضان المقبل.

ويشارك في بطولة المسلسل إيهاب فهمي ومحمد عز وهاجر الشرنوبي وصلاح عبد الله، وتأليف عمرو جمعة، وإخراج فهمى عبد الحميد.

جدير بالذكر، أن آيتن عامر كان آخر أعمالها حكاية "أنا قبلت"، ضمن حكايات مسلسل "زي القمر"، مع تيام مصطفى قمر وعابد عناني ومحسن منصور وعزت زين ولبنى ونس ولاشينة لاشين، تأليف أيمن الشايب وإخراج معتز حسام.