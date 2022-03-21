تصدر فيلم الحركة والجريمة (باتمان) "الرجل الوطواط" إيرادات السينما في أمريكا الشمالية للأسبوع الثالث على التوالي، مسجلا في مطلع الأسبوع 36.8 مليون دولار، لتتجاوز إيراداته منذ بداية عرضه 300 مليون دولار في دور العرض بأمريكا الشمالية.

أخرج الفيلم مات ريفز وشارك في البطولة روبرت باتينسون وزوي كرافيتز وجيفري رايت.

وحل في المركز الثاني فيلم الرسوم المتحركة الياباني (جوجوتسو كايسن 0)، مسجلا 17.6 مليون دولار.

والفيلم من أعمال المخرج الكوري الجنوبي سانجهون بارك.

وجاء في المركز الثالث فيلم الحركة والمغامرة (أنتشارتد) "مجهول" محققا ثمانية ملايين دولار.

الفيلم من إخراج روبن فلايشر وبطولة توم هولاند ومارك والبرج وأنطونيو بانديراس.

وحل في المركز الرابع فيلم الرعب (إكس) محققا إيرادات بلغت 4.2 مليون دولار.

الفيلم من إخراج تي وست وشارك في بطولته جينا أورتيجا وميا جوث وبريتني سنو وكيد كودي ومارتن هندرسون.

وتذيل الفيلم الكوميدي (دوج) "كلب" المراكز الخمسة الأولى بإيرادات بلغت أربعة ملايين دولار.

أخرج الفيلم ريد كارلوين وتشانينج تيتوم ولعب دور البطولة كل من تيتوم وكوريانكا كيلتشر وإيمي رافير-لامبمان.