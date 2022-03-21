يواجه نجم التنس السابق بوريس بيكر بداية من محاكمة جنائية في محكمة ساوثوارك كراون في لندن، حيث من المقرر أن يرد النجم السابق المقيم في لندن على عدة اتهامات مرتبطة بإجراءات إفلاسه.

وبحسب المحكمة، فإنه من الضروري أن يمثل بيكر 54/ عاما/ شخصيا للمحاكمة التي بدأت في الساعة 1030 بتوقيت جرينتش. ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة لما قد يصل إلى ثلاثة أسابيع.

ويواجه بيكر أكثر من 20 اتهاما، منها ما تردد عن محاولته منع مسؤول شؤون الاعسار الخاص به من الحصول على أموال وأغراض ثمينة، بالاضافة إلى عقارات.

ومن جانبه، ينفي بيكر الامر.

وفي جلسة استماع أولية، نفى بيكر المتوج بلقب بطولة ويمبلدون ثلاث مرات، ارتكاب أي من التهم الموجهة إليه. وفي حال تمت إدانة بيكر، فقد يواجه من الناحية النظرية، عقوبة السجن لمدة تصل إلى سبعة أعوام.