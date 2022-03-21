استقطب جناح سلطنة عُمان في (إكسبو 2020 دبي) أكثر من مليون زائر منذ انطلاقه في الأول من أكتوبر 2021 حتى الـ17 من شهر مارس الجاري.

وأوضحت وكالة الأنباء العمانية، أن الجناح يواصل مشاركته في المعرض الذي يلقي الضوء على قصص الاستدامة المختلفة بداية من التواصل مع العقول مرورًا بصناعة الفرص للمستقبل، التي تتطابق مع المحاور الرئيسة لإكسبو 2020 دبي.

وأضافت أن سلطنة عُمان تهدف من خلال مشاركتها إلى تجسيد الإنجازات الحضارية والإنسانية عبر تاريخ شجرة اللبان، إلى جانب إبراز إنجازاتها الحالية ونهضتها المتجددة وتطلعاتها المستقبلية، والترويج لسلطنة عُمان كوجهة سياحية واستثمارية واعدة ومميزة في المجـالات الاقتصاديـة المختلفة وتعزيز شبكة العلاقات الإقليمية والدولية للسلطنة.

ويقدم الجناح للزائر تجربة يخوضها عبر الزمان والمكان من خلال توظيف تقنيات الواقع الافتراضي والمختلط، لتسلط الضوء على السلطنة من خلال التاريخ والموارد والطبيعة الخلابة، إضافة إلى الكفاءات وقدرات الابتكار والنظرة المتفائلة للمستقبل.

ويضم جناح السلطنة متجرًا يعرض فيه العديد من السلع والمنتجات العائدة للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة من الحرفيين وأصحاب الأسر المنتجة والمرأة الريفية بهدف الترويج لها وبيعها.