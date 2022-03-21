كشف استطلاع للرأي أن الصحة بالنسبة لكثير من الألمان أهم من الحب الكبير.

فقد أظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي عن الأحلام والأمنيات في الحياة، أن 42% من الألمان يرون أن أهم شيء بالنسبة لهم هو التمتع بالصحة الجسدية والنفسية.

وفي المقابل، ذكر 28% فقط من الألمان أن حلم حياتهم هو إيجاد حب العمر. ومع ذلك جاء الحب قبل أمنية امتلاك منزل (25%).

كلف بإجراء الاستطلاع شركة الاستشارات المالية "سويس لايف سيلكت"، وهي شركة تابعة لشركة التأمين السويسرية "سويس لايف". وأُجري الاستطلاع قبل بدء الحرب في أوكرانيا.

وفيما يتعلق بالأمنيات عند الشيخوخة، ذكر 64% من الألمان أنهم يتمنون التقاعد قبل السن الرسمي للتقاعد 67 عاما.

وحظيت أمنية السفر بشعبية، ولكن بشكل رئيسي بين كبار السن، حيث ذكر 42% ممن تزيد أعمارهم عن 55 عاما أن السفر أحد أكبر أحلامهم في الحياة، وبلغت نسبتهم الثلث بين أولئك الذين تقل أعمارهم عن 34 عاما.