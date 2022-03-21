أعلن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التجاري بغرفة قطر عن انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي الرابع للتحكيم الدولي الثلاثاء بالدوحة

ويستمر المؤتمر لمدة يومين بمشاركة نخبة من المحكمين الدوليين والقانونيين والمهتمين بالتحكيم.

وقالت غرفة تجارة قطر في بيان إن المؤتمر الذي ينعقد تحت عنوان "دور التحكيم في تحقيق بيئة مناسبة للاستثمار وزيادة فرصه"، يتزامن مع احتفالية مرور خمس سنوات على إصدار قانون التحكيم القطري .

و يناقش المؤتمر تأثير التحكيم التجاري على تنمية وتعزيز بيئة الاستثمار، و أهم التعديلات والتطورات في التحكيم في قواعد منظمات التحكيم الدولية .