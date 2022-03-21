يوقّع المخرج الفرنسي كريستوف باراتييه بعد سلسلة أفلام من أبرزها Les Choristes ، الاقتباس الأول للشاشة الكبيرة من "زمن الأسرار" ، الجزء الثالث من "ذكريات الطفولة"، رواية السيرة الذاتية للكاتب الشهير مارسيل بانيول .

وسبق أن تولى جاك ناووم اقتباس "زمن الأسرار" تلفزيونياً عام 2006 . وقبل ذلك بخمسة عشر عاماً، اقتبس إيف روبير للسينما الجزأين الأولين من ثلاثية بانيول المنشورة في خمسينات القرن العشرين، وهما "قصر أمي" و"مجد أبي".

يجمع فيلم "زمن الأسرار" بين الممثلتين ميلاني دوتيه وآن شارييه والممثلين غيوم دو تونكيديك وفرنسوا كزافييه دوميزون. وتولى ليو كامبيون البالغ 12 عاماً دور مارسيل بانيول صغيراً.

وصوّر الفيلم في سلسلة جبال ليتوال بالقرب من مدينة مرسيليا ، قريباً من الأرض التي ترعرع فيها بانيول. ويحكي الفيلم طفولة الكاتب منذ تموز/يوليو 1905. وكان بانيول وقتها أتمّ لتوه المرحلة الابتدائية من دراسته وعاد صيفاً إلى كنف عائلته في تلك المنطقة الجبلية التي يحبها والتي يقع مسقطه أوباني ضمنها.

ويعيد كريستوف باراتييه في فيلمه رسم محطات انتقال بانيول من مرحلة الطفولة الخالية من الهموم إلى مرحلة المراهقة الحافلة بالأسرار.

ويقول باراتييه لوكالة فرانس برس إن ما يميز فيلمه هو أنه رواية لمرحلة "تَعَلُّم"، إذ "يأتي بانيول من الطفولة ويدخل ساحة الكبار، مواجهاً مشاكل الحياة. وهذا الصيف الأخير قبل دخول بانيول المدرسة الثانوية كان بالنسبة إليه بمثابة الجنة المفقودة".