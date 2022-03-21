أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أنه توصل لاتفاق مع قنوات "بي ان سبورت" التابعة لشبكة بي ان الإعلامية، كي تصبح شريكاً ناقلا للمباريات المتبقية في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر.

وحصلت قنوات بي ان سبورت على حقوق بث المباريات المرتقبة في كل من الجزائر والبحرين وتشاد وجيبوتي ومصر والأردن والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب وفلسطين وقطر والصومال والسودان وسوريا وتونس واليمن.

وبحسب بيان نشره موقع الاتحاد الاسيوي للعبة على الانترنت، ستقوم شبكة بي ان بإطلاق أربع قنوات مخصصة لمباريات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والتي ستقوم بعرض المباريات وفق أحدث تقنيات البث الرقمي وتعليق عالمي المستوى، بحيث يتم تقديم تغطية شاملة وخدمة مميزة للمشاهدين، وسيكون التعليق على المباريات باللغات العربية والانجليزية والفرنسية.

ووصلت مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم إلى مرحلة الحسم، حيث تطمح المنتخبات المتنافسة في حسم بطاقات التأهل بالجولتين التاسعة والعاشرة.

وفي المجموعة الأولى حسمت إيران وكوريا الجنوبية بطاقتي التأهل المباشر، وهما تتنافسان الآن من أجل الفوز بالصدارة، في حين تتنافس منتخبات الإمارات ولبنان والعراق على المركز الثالث المؤهل للملحق الآسيوي.

أما في المجموعة الثانية فإن ثلاثة منتخبات تتنافس على بطاقتي التأهل المباشر، حيث تحل السعودية في الصدارة متفوقة على اليابان الثانية وأستراليا الثالثة.

وستكون حقوق متابعة مباريات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم متاحة عبر سلسلة متنوعة من باقات المشتركين في شبكة "بي ان، سبورت".